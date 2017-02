Seychelles: Le projet de mariculture débutera par une nouvelle installation sur la côte est

Quarantaine et acclimatation des reproducteurs, la nation insulaire investira dans un centre de recherche et de développement et des cages situées en mer.

En 1995, une ferme d'huîtres à perles noires a commencé à Praslin, la deuxième île la plus peuplée, produisant des huîtres à lèvres noires et des huîtres ailées pour le marché des bijoux vendus au détail.

Avant la mise en œuvre du projet de mariculture, une évaluation de l'impact environnemental et social (ESIA) a été menée sur une période de neuf mois et est actuellement en cours de révision finale.

Pour éviter ce retard possible, la SFA pourrait devoir importer des alevins uniquement pour la phase initiale de recherche et de développement.

Pour réduire les effets néfastes, les reproducteurs proviennent des eaux des Seychelles et ceux qui sont nécessaires pour démarrer l'industrie doivent être mis en quarantaine pour s'assurer qu'ils sont sains et sans maladies.

« La BAQF est conçue pour s'assurer que le stock de géniteurs matures [aussi connus sous le nom] reproducteurs sont bien soignés, qu'ils s'adaptent facilement aux conditions de captivité, produisent un grand nombre d'œufs de haute qualité, ont moins de problèmes de maladie et une plus grande longévité », a indiqué Veronica Alphonse-Uzice, cadre supérieur de l'aquaculture à la SFA.

L'installation d'élevage, d'acclimatation et de quarantaine (BAQF) sera située à proximité du bâtiment de la SFA et la construction commencera d'ici la fin février ou début mars. L'installation, qui a été conçue conformément aux normes internationales en matière de bonnes pratiques, commencera ses activités en fin d'année.

