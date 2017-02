Guinée Bissau: Le Premier ministre bissau-guinéen conteste la médiation d'Alpha Condé

Vérité ou non, le froid existe déjà et la médiation de Conakry dans ce dossier a du plomb dans l'aile. Le Premier ministre bissau-guinéen a indiqué qu'il pourrait même demander à la Cédéao de remplacer le président Condé par quelqu'un d'autre : « Oui, nous sommes des voisins et quand il y a déjà une chose qui devient une chose personnelle, qu'il n'arrive pas même à cacher, là vraiment, il faut qu'on reconsidère notre position parce que la médiation, ce n'est pas forcer.

Dans une interview exclusive à RFI, le Premier ministre bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embalo, a accusé le président Alpha Condé, médiateur dans la crise qui affecte son pays depuis un peu plus d'un an, de jouer un rôle négatif, ajoutant que le médiateur était contre lui : « Moi, je sais qu'il y a Alpha Condé qui est contre moi personnellement. Il n'a pas caché ça. »

