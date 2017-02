Sénégal: Des producteurs de charbon dans "une dynamique de préservation des forêts"

Aussi le réseau ambitionne-t-il de travailler davantage à "valoriser les produits forestiers non ligneux" et à "développer des activités génératrices de revenus concourant à la préservation des ressources naturelles".

Cela s'est traduit par "la construction de maisons en dur, la scolarisation des enfants, le paiement de moyens de déplacement (motos, vélos) et le renforcement de capacités de production agricole et pastorale, a-t-elle indiqué.

"L'impact de l'implication des producteurs dans les aménagements participatifs s'est ainsi traduit par une meilleure gestion et une bonne régénération de la forêt et une réduction de l'intensité et la fréquence des feux de brousse", a-t-il soutenu.

Dakar — Le Réseau national des producteurs de charbon de bois s'est désormais inscrit dans "une dynamique de préservation des forêts" qui tient compte des prescriptions techniques des plans d'aménagement mis en place par le Projet de gestion durable et participative des énergies traditionnelles et de substitution (PROGEDE), affirment les responsables de cette structure.

