Congo-Kinshasa: Les inondations provoquent l'effondrement d'un tronçon de la RN1

Jamais une mort n'a enregistré autant d'émotions et consternations de la part des Kinoises et Kinois,… Plus »

Les transporteurs et les usagers, eux, sont ravis de cette célérité dans les travaux. La route passe et c'est tout ce qui compte.

Les riverains continuent d'avoir peur, surtout ceux qui habitent à quelques mètres du précipice et qui ont vu le trou s'élargir au fil des mois : « Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis longtemps. On a même appelé les autorités. Ils font quoi, des constats, mais nous sommes maintenant dans une position critique. »

« La route s'est coupée au milieu et on est là pour arranger ça », précise un ouvrier.

Mardi 7 février, ces inondations ont fait au moins quatre morts - bilan officiel et provisoire -, et des dégâts importants, notamment l'effondrement d'un tronçon de la route nationale 1, principale voie d'approvisionnement de la capitale. Les engins de chantier sont déjà à pied d'œuvre, malgré les risques.

