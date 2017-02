Ile Maurice: Vente en ligne - Quand les enseignes mauriciennes s'y mettent

Pour Yan Jouan, Marketing Manager de la chaîne de magasins d'ameublement TFP, c'est la technologie qui permet d'offrir aux Mauriciens une expérience d'achat en ligne. «De plus en plus de Mauriciens ont désormais accès à l'Internet à haut débit», explique-t-il, technologie nécessaire pour que le consommateur ait une expérience d'achat de qualité. «Nous souhaitons leur faciliter la recherche d'information sur les meubles, ainsi que le processus d'achat.»

Vendre en ligne ? C'était une évidence, disent les magasins qui se sont lancés sur cette voie. Le Mauricien achète bien sur Amazon et Ebay. «Il va sans dire que la vente en ligne prendra son envol dans les années futures», estime Géraldine L'Ecluse-Ameer, Brand Manager chez Le Warehouse Ltd, détentrice de l'enseigne 361.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.