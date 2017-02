Ile Maurice: Le campus du MIE mis en ligne

Outre les ministres Leela Devi Dookun-Luchoomun et Yogida Sawmynaden, le lancement a été fait en présence du directeur du MIE Om Nath Varma et de Sriram Rajamani, le directeur général du Microsoft Research India Lab.

Le site est déjà fonctionnel en tant que base de données. Les manuels des grades 1 à 6 sont déjà en ligne. Dans les mois à venir, le campus virtuel devra offrir exercices, animations et vidéos aux élèves et aux professeurs.

Ce projet de numérisation, dénommé le Massive Empowered Classroom, est soutenu par le ministère de la Technologie, de la communication et de l'innovation et par le Microsoft Research India Lab. Le ministre Yogida Sawmynaden affirme que ce projet permettra de faire de Maurice un hub informatique.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.