Ile Maurice: Dookun-Luchoomun annonce un projet pour contrôler les leçons particulières

Est-ce que la culture des leçons particulières sera aussi vite effacée ? «Façon ki nu pu fer li, li pu ena so leffet», soutient notre source. Mais secret défense autour du projet. Les élèves ne blâment-ils pas les enseignants qui ne travaillent pas pour créer le besoin de prendre des leçons ? «En effet, mais nous travaillons avec et formons ces enseignants», maintient-on.

Une série de mesures seront mises en place pour permettre aux élèves d'avoir le plus de matériel possible à domicile. «Nous espérons que cela découragera les leçons particulières. Mais surtout, nous espérons qu'il y ait un pied d'égalité. Ainsi les élèves qui ont les moyens et ceux qui en ont moins auront tous le même matériel», signale-t-on.

Avoir le plus de matériel possible à domicile

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.