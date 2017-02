Ile Maurice: La NCG sur le pied de guerre pour combattre les activités illégales

«L'océan est immense. Il faut être réaliste. On ne peut pas contrôler chaque kilomètre carré de mer.

Mais avec les atouts et les effectifs que l'on a, on fait le maximum.» Déclaration de Mario Nobin, commissaire de police, ce mercredi 8 février sur la pêche illégale qui «nous touche particulièrement» et le trafic de drogue par voie maritime.

C'était lors de la cérémonie de clôture du Cutlass Express, un atelier de travail visant à lutter contre les activités illégales en mer. Cette cérémonie s'est tenue au siège de la National Coast Guard (NCG) du Chaland, en présence de Saurabh Thakur, commandant de la NCG et du Rear-Admiral Shawn Duane de l'US Navy.

Selon le commissaire de police, les trafiquants sont toujours à l'affût des «points faibles pour entrer» sur nos côtes. Il affirme toutefois que Maurice est suffisamment équipé pour combattre ces activités illégales. Il dit compter également sur la collaboration des pêcheurs et des skippers qui fournissent des renseignements.

Face à notre immense Zone économique exclusive, Mario Nobin dit miser également sur les pays amis de la région pour la surveillance. Selon lui, des patrouilleurs français, américains et indiens sillonnent souvent la région et aident Maurice à effectuer des patrouilles pour combattre les activités illégales.

Meilleure coordination des forces maritimes de la région

Le Cutlass Express, qui est un exercice annuel, permet à toutes les forces maritimes de la région et des autres pays de développer une meilleure coordination et efficacité dans la lutte contre la piraterie, la pêche illégale, le trafic de drogues et d'autres activités illégales en mer.

Pour cette édition qui s'est déroulée à Maurice, Mario Nobin affiche sa satisfaction.«En dépit des conditions climatiques pas favorables, les participants ont démontré qu'avec un très bon leadership, beaucoup de maîtrise de savoir-faire, ils peuvent vraiment fonctionner au plus haut niveau.»

De son côté, le Rear-Admiral Shawn Duane de la marine américaine salue l'effort des participants mauriciens lors de cet exercice. «Ils ont fait du bon travail. Même lors du cyclone, ils ont été très réactifs. Maurice est connu comme le leader dans la région.»

L'atelier de travail a regroupé des participants de 18 pays notamment des Seychelles, de Djibouti, des Comores, du Canada, de Maurice, des Etats-Unis.