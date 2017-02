Angola: Un groupe d'hommes d'affaires brésilien veut installer une fabrique au pays

"C'est une grande entreprise qui exporte déjà vers l'Angola, mais actuellement elle a l'intention d'installer dans ce pays une centrale d'approvisionnement, et, dans l'avenir, une industrie de traitement des aliments", a ajouté le diplomate. Le Brésil a connu, au cours des deux dernières années, une récession économique, mais l'économie révèle déjà des indices de croissance et de réduction d'inflation, ce qui permet aux entreprise brésiliennes de participer au processus d'investissement directs dans d'autres pays, notamment en Angola, une des priorités, a-t-il expliqué. L'ambassadeur, accrédité à Luanda depuis environ trois mois à peine, a souligné que son pays tenait à intensifier les relations économiques, y compris par l'investissement direct, ce qui, selon lui, pourrait contribuer à la diversification de l'économie angolaise. Il a, enfin, rappelé que les entreprises brésiliennes opéraient en Angola depuis 1975, année de l'indépendance nationale angolaise.

