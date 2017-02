Congo-Brazzaville: Handball - Les championnats de la ligue de la ville océane changent de formule

Clôturant les travaux, le directeur départemental des Sports a salué la franche collation entre la ligue et son département et leur a félicité de la tenue du conseil inaugural juste une semaine après la mise en place de la ligue.

En effet, lors de la dernière assemblée, plusieurs postes restaient à pourvoir et la fédération avait instruit le président élu de compléter la liste lors du conseil inaugural. Il s'agit du 2e vice-président Jovian Lionel, 3e vice-président Demba Diallo, 4e vice-président Gérôme Nzahou Tchitembo, secrétaire général adjoint, Christian Linda Yoka, 3e membre du bureau exécutif Angélique Poaty Nombo Djimbi, soit un bureau de 12 membres avec un commissariat aux comptes de trois membres, à savoir Victor Maténé, Charles Kihoulou et Jonas Yamba. Après cette présentation, le 4e vice président de la Fécohand, Daniel Moutouakala, a pris acte de cette information complementaire.

