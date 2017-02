Congo-Brazzaville: Fespam - Léonidas Mottom Mamoni sollicite l'implication des ambassadeurs

Le ministre de la Culture et des arts, Léonidas Carrel Mottom Mamoni a fait une communication, le 8 février à Brazzaville aux différents ambassadeurs accrédités au Congo et les chefs du corps diplomatique sur la tenue et la programmation des différentes activités de la 11è édition du Festival panafricain de musique (Fespam) prévue du 8 au 15 juillet à Brazzaville.

Au cours de cette communication, le ministre de la Culture et des arts a fait une brève historique du Fespam. Aussi, a-t-il fait savoir que les activités de cette 11ème édition s'articuleront autour de plusieurs axes notamment, les prestations musicales d'artistes et ceux de la diaspora ; la tenue d'un symposium ; l'exposition d'instruments traditionnels de musique ; le Marché de la musique africaine (MUSAF) qui se déroulera au Mémorial Pierre- Savorgnan- de Brazza. Chacun des directeurs invités y animera un stand.

Pour la réussite du Fespam, le ministre de la Culture et des arts sollicite l'implication et la mobilisation de tous les Etats membres de l'organisation panafricaine ainsi que des artistes, des experts et des bailleurs de fonds autour de cette édition.

« Aidons- nous à avoir un beau festival. Ce n'est pas seulement une affaire du Congo mais de tous, aidons- nous à identifier des véritables groupes traditionnels dans vos pays qui expriment vraiment la culture » .

L'Union Africaine, quant à elle, s'était engagée et s'implique davantage dans la préparation et l'organisation du Fespam dont le thème sera "Musique et environnement en Afrique et dans la diaspora", a poursuivi le ministre.

Celui-ci a ensuite lancé un appel à tous les pays africains non encore représentés au Musaf. « A ce jour, seuls une quinzaine d'Etats ont fait don d'au moins un instrument à la mémoire de notre continent et de sa diaspora notamment, le Cameroun, la République démocratique du congo, la République centrafricaine, le Togo, l'Angola, la Côte d'ivoire, l'Algérie, le Rwanda, le Tchad, le Ghana, la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, Cuba et la République du congo », a dit Léonidas Carrel Mottom Mamoni.

Par ailleurs, Kalzeube Neldikingar, l'ambassadrice du tchad au Congo et vice- doyenne du corps diplomatique, a rassuré le ministre au nom des tous ses collègues de leur implication à cet évènement. « Chacun prendra ses responsabilités pour informer nos Etats. C'est une affaire de tous, chacun doit mettre la main à la pâte pour la réussite de cet important évènement », a-t-elle indiqué.