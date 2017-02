En effet, arrivée en Angola sur invitation de son homologue angolais pour prendre part aux cérémonies de la journée nationale de l'environnement de ce pays, Rosalie Matondo a eu l'occasion de visiter quelques réalisations ayant trait à son domaine de compétence à savoir : le centre de traitement et de recyclage des bouteilles plastiques implanté dans la zone économique spéciale de Viana ; le centre de démonstration écologique de Bibala situé dans la province de Namibie qui a été inauguré pendant cette journée ; l'unité industrielle de traitement de marbre basée dans la zone industrielle de la Namibie et la scierie des frères Abilio De Amorim à Cambinda.

Les trois axes concernent, notamment les échanges d'expériences sur les programmes relatifs aux questions forestières, fauniques et environnementales ; les échanges de visites des responsables et des experts des deux pays et l'accueil réciproque des étudiants stagiaires pour la formation aux questions de la mer et de la connaissance des ressources forestières.

Dans le souci de mettre en place des politiques conjointes et efficaces capables de booster le secteur de l'environnement dans les deux pays, les ministres de l'environnement de l'Angola, Maria de Fatima Jardin et du Congo, Rosalie Matondo ont signé, le week-end dernier, un accord de coopération portant sur trois axes. L'acte de signature a eu lieu dans la province de Namibie en Angola.

