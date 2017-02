Congo-Kinshasa/Gabon: Coupe de la Confédération-Tour préliminaire - FC Renaissance du Congo à Libreville pour défier FC Akanda

Le FC Renaissance du Congo effectue ses premiers pas en compétition africaine interclubs, notamment en Coupe de la Confédération. Le club orange de Kinshsasa affronte le 10 février à Libreville le FC Akanda au tour préliminaire, avant le match retour les week-ends du 17, 18 et 19 février à Kinshasa.

Le FC Renaissance séjourne, depuis le 6 février, à Libreville au Gabon, en perspective du match aller du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération qui l'opposera, le 10 février, au club local du FC Akanda. Composée de trente personnes dont dix-huit joueurs, la délégation congolaise est conduite par le secrétaire général de la Fédération congolaise de football association (Fécofa), Grégoire Badi Elonga. Le club regagnera Kinshasa le 12 février pour préparer le match retour prévu pour les week-ends du 17, 18 et 20 février.

En cas de qualification, le club orange de Kinshasa s'opposera en 16e de finale de cette compétition africaine interclubs de football au vainqueur de la rencontre entre Berchem du Ghana et MC Alger d'Algérie. Et justement, le nouvel entraîneur du FC Renaissance du Congo, l'Ivoirien François Guein, reste confiant pour cette rencontre. «L'ambiance est bonne avec les joueurs. L'état d'esprit est de gagner ce premier match ou, à la limite, de faire match nul. Ça va être un morceau difficile parce qu'en football, rien n'est prévu et il y a toujours des surprises. Il faut s'attendre à tout. Il faut au moins avoir un bon avantage ici à Libreville. Nous devons éviter d'encaisser les buts. On prie Dieu que la chance soit avec nous pour ce premier match», a-t-il confié à la presse.

L'on attend donc voir les premiers pas dans la cour africaine de ce club créé en 2014 à partir d'une scission d'avec le Daring Club Motema Pembe et dirigé par le pasteur et évêque Pascal Mukuna et Antoine Musanganya. Sur le plan local, rappelons-le, le club tuteuré par le pasteur et évêque Pascal Mukuna occupe la troisième place de la zone de développement ouest du championnat national de football avec 26 points en attendant la manche retour.