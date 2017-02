En effet, le ministre a rappelé à ces récipiendaires que le monde évolue sur les bases de la science ; la technologie et la connaissance intellectuelle, avant de souligner que ce qui est important c'est de considérer la reconnaissance de l'Etat accordée à l'université et à l'enseignement supérieure.

« Nous vous assurons que les insignes que nous venons de recevoir prendront l'éclat d'un nouveau tablier que nous porterons avec une fierté débordante et nous renouvelons, ici et maintenant, notre ferme engagement à servir mieux et davantage notre pays », a-t-elle déclaré.

Parmi ces récipiendaires, l'on compte trois femmes, à savoir Kimbally Kaky Gisèle Suzy, Diazinga Scholastique et Ofouemé Berton Yolande. Certains ont été élevés dans l'ordre du mérite congolais à la dignité de grade d'officier ; de commandeur ; et au rang de chevalier.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.