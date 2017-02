Quant à la relance des dossiers égarés dans le circuit d'approbation ainsi que la publication des nouveaux quotas de recrutement des enseignants, les syndicalistes et le ministère de l'Enseignement primaire s'en tiennent à la déclaration du ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat. E

Elles ont également convenu de la mise en place d'une commission mixte qui assurera non seulement le suivi technique de ce paiement, mais aussi et surtout, procédera à l'audit de la dette y relative pour la ramener à sa juste proportion.

S'agissant des fonds de fonctionnement des établissements scolaires, les ministères de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, et des Finances ont travaillé, après des difficultés connues les années 2015 et 2016, pour la séparation des lignes de gratuité et des crédits alloués qui seront exécutoires au budget 2017.

Concernant le statut particulier des personnels de l'éducation nationale, le Panel a pris acte des observations faites par la primature et demande au ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat de diligenter le processus de la relance dans le circuit d'approbation.

Ce face-à-face entre les syndicalistes enseignants et professionnels des médias a tourné autour des conclusions de la réunion du 16 janvier avec le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Une rencontre qui s'est déroulée sous la médiation du président de la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), Elault Bello Bellard.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.