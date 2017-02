Centrafrique: Le Vatican donne corps au futur hôpital pédiatrique de Bangui

Une opération de récolte de fonds pour cette cause à laquelle le pape tient personnellement a permis de rassembler la somme de 200.000 euros (plus de 130 millions FCFA) qui a été remise au Souverain pontife cette semaine. Et celui-ci n'a rien eu de plus pressé à faire que de la destiner à la pédiatrie, à Bangui. Le parrainage de l'hôpital pédiatrique de Bangui par le Bambino Gesù du Vatican entrait dans le cadre de l'Année de la Miséricorde, dont le jubilé s'est conclu en novembre dernier. Mais l'action se poursuit.

Sur le coup, il avait fait un don en médicaments. Et une fois revenu au Vatican, il avait mis en branle la machine de sa solidarité. Une première visite à Bangui de la présidente du Bambino Gesù de Rome, Mme Mariella Enoc, aboutit à la conclusion d'un accord de coopération entre l'hôpital du Vatican et l'université de Bangui pour la formation d'un personnel médical adapté à l'hôpital pédiatrique centrafricain. D'autres contacts ont suivi.

