Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - La polémique est au rendez-vous !

Jamais une mort n'a enregistré autant d'émotions et consternations de la part des Kinoises et Kinois, particulièrement, de milliers des combattants de l'UDPS qui se voient abandonner à mi-chemin par leur père, leur guide, leur bibliothèque vivante, devenue ce jour, un patrimoine national qui est pleuré à travers le monde.

C'était dans la soirée, du mercredi 01 février dernier, que la nouvelle de la disparition du patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba, président du Rassemblement des Forces Politiques et Sociales Acquises au Changement s'est rependue comme un coup de foudre. Le père de la démocratie congolaise, président de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), du Comité des sages du Rassemblement et du Conseil National de Suivi de l'Accord de la CENCO, a tourné définitivement le dos au combat monstrueux qu'il a mené depuis plusieurs décennies. D'abord, sous le régime dictatorial de Mobutu, ensuite, sous Mzee Laurent- Désiré Kabila et, enfin, sous le règne de Joseph Kabila.

Il est arraché sur la terre de ses ancêtres depuis Bruxelles en Belgique où il a été admis pour un check-up médical à l'hôpital Sainte Elizabeth de suite d'une embolie pulmonaire.

Cette nouvelle choquante de la disparition du premier leader charismatique de l'opposition congolaise paralyse certes, le bon fonctionnement des discussions sur les arrangements particuliers au Centre Interdiocésain.

De l'avis de bon nombre des Congolais et de la diaspora, le combat du Sphinx de Limete doit se poursuivre sans relâche.

Par ailleurs, face au destin de la mort, personne ne peut s'en passer. L'aiguillon de la mort a emporté des présidents de la République, des rois, empereurs, jeunes et vieux, pauvres ou riches... Tous s'inclinent sans moyen de défense. Etienne Tshisekedi aussi n'est épargné par cette loi de la nature, que seul Dieu Tout puissant connaît le mystère.

A tout prendre, il revient à dire que cette mort a suscité une vague d'agitations dans l'opinion. Les avis sont partagés entre gouvernement et UDPS sur l'endroit où seront organisés les obsèques et le lieu d'inhumation de ce que d'aucuns qualifient "le Mandela de la RDC".

A Bruxelles, dans le grand palais Heysel 2, où la dépouille mortelle fut exposée, le Sphinx de Limete a été honoré avec des hommages dignes d'un grand combattant de la liberté.

Le palais du Heysel 2 n'a pu contenir ce monde, constitué d'éminentes personnalités venues de l'Amérique, de l'Europe, de l'Asie et l'Afrique. UDPS pose de conditions avant le rapatriement du corps. Notamment, la mise en place du nouveau gouvernement issu des discutions directes, la fixation du lieu et la forme de l'enterrement et érigé un mausolée au centre ville de Kinshasa. Bref, l'application intégrale de l'Accord avant toute chose. Comme quoi, les propositions formulées par le gouvernement, à travers son Porte parole, Mende Omalanga ont été simplement rejetées.

Les Congolais se souviendront toujours de ce vaillant homme

L'ombre d'Etienne Tshisekedi restera longtemps dans les mémoires de Congolais. Sa vision, son idéologie et sa lutte vont se poursuivre d'autant plus que des Tshisekedi en miniature se comptent par milliers.