Dans ces dispositions pour organiser les funérailles, le Gouvernement avait annoncé l'octroi des titres de voyages aux membres de famille et à l'UDPS pour se rendre à Bruxelles, l'affrètement d'un avion pour rapatrier le corps de Tshisekedi, aussi le choix du palais du peuple pour l'exposition du corps. Jean-Marc Kabund, Secrétaire Général de l'UDPS et, normalement, président intérimaire de l'Udps, dénonce une récupération politicienne.

Les dates du rapatriement et de l'inhumation du sphinx ne seront connues que si et seulement si deux préalables du parti trouvent du répondant. Il s'agit, primo, de la problématique de la fixation du lieu et de la forme de l'inhumation du lider maximo.

