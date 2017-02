Congo-Kinshasa: Droits des enfants - Des avancées et des faiblesses

Jamais une mort n'a enregistré autant d'émotions et consternations de la part des Kinoises et Kinois,… Plus »

Il a préconisé, dans la plupart des secteurs concernés, une forte accélération des interventions à haut impact et, pour ce faire, il faudra disposer des moyens humains, techniques et financiers suffisants.

Pour combler le fossé créé par le déficit de communication constaté entre le niveau provincial et local tant décrié dans l'exécution de ce programme de coopération et résoudre le problème des fonds non justifiés dans les meilleurs délais, Clément Kanku a exhorté l'Unicef à ne pas se limiter à la participation des autorités territoriales, mais à les impliquer dans la mise en œuvre du Plan de Travail Annuel 2017 ainsi que dans le prochain programme de coopération.

Il a estimé que cette revue annuelle est aussi un des résultats de l'engagement grandissant de l'Unicef à planifier, à suivre et à évaluer sa contribution en faveur de la mère et de l'enfant en RDC.

Clément Kanku Bukasa, ministre de la Coopération au Développement, a indiqué dans son discours de circonstance que ces revues initiées au niveau provincial et consolidées au niveau national permettent d'identifier les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces et de proposer les solutions idoines en vue de planifier les activités de l'année suivante.

