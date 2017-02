Congo-Kinshasa: De l'eau trouble dans les robinets de Kinshasa

Jamais une mort n'a enregistré autant d'émotions et consternations de la part des Kinoises et Kinois,… Plus »

Par ailleurs, il a confié que des dispositions sont prises pour ne plus revivre pareille situation, surtout avec l'alerte lancée par la METTELSAT (Agence nationale de météorologie et télédétection par satellite), au sujet d'un nouvel épisode de fortes pluies dans les jours à venir.

A la suite de la panique suscitée par cette desserte en eau visiblement non potable, certains consommateurs se sont rabattus sur les sachets et les flacons d'eau en vente à Kinshasa. Plusieurs Kinois ont tenté de joindre les responsables de la Regideso pour en savoir davantage.

Hormis les inondations causées par cette pluie torrentielle et les érosions qui se sont aggravées à Ngaliema et Mont- Ngafula, des ménagères de plusieurs quartiers de la capitale ont vu couler de leurs robinets, aux premières heures de la matinée d'hier, une eau trouble de couleur jaunâtre.

