Cameroun: Entretien routier - Nganou Djoumessi annule les contrats inopérants dans l'Océan

Sur ces deux marchés du programme d'entretien routier (PER) 2016, l'on note une faible mobilisation pour ce qui est de Land Services et une lente progression de SAWI, bien qu'elle soit en activité. Pendant ce temps, la route est dans un état critique avec la « présence de plusieurs bourbiers qui se transforment progressivement en points de rupture », confie le groupement Pyramide Inter Maturis qui assure la mission de contrôle. Selon Guy Daniel Abouna Zoa, directeur général des travaux d'infrastructures (DGTI) au Mintp, la décision prise par Emmanuel Nganou Djoumessi est la matérialisation de la mise en oeuvre d'une instruction récurrente concernant l'entretien routier.

Il y a aussi la route Ebolowa-Akom II-Kribi, longue de 169 km et divisée en deux lots. Le lot Kribi- Akom II, long de 86 km pour un montant hors taxe sur la valeur ajoutée (HTVA) de 338,4 millions de FCFA, confié à l'entreprise SAWI, où l'on note un taux de réalisation de 17% contre des délais consommés à 50%, et le lot Akom II-Ebolowa, d'une distance de 83 km, attribué à Land Services pour un montant de 311,5 millions de FCFA HTVA.

Cette mesure concerne également l'entreprise Kenfack et Fils, titulaire du marché d'entretien de l'axe Efoulan-Mekalat-Bipindi, absente sur le chantier malgré la notification de l'ordre de service, et « par conséquent considérée comme inexistante », selon Emmanuel Nganou Djoumessi qui a ordonné l'installation d'une autre entreprise sur ce lot.

Certains des contrats concernés datent de la programmation 2009-2011, et l'on note à défaut d'une absence totale de l'entreprise, une faible mobilisation sur le chantier, avec pour corollaire des prestations largement en deçà des attentes et des clauses du cahier de charges.

Et pour cause, certains tronçons routiers étaient pris en otage depuis 2009 par des entreprises n'ayant pas des capacités techniques et financières pour la réalisation des travaux.

