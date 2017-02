Cameroun: Marché Mokolo - Les commerçants « signent l'indien » sur la chaussée

On y exposait des greffes, des chaussures, des vêtements et parfois des fruits. Aujourd'hui, ce lieu de commerce a été transformé en parking. Le mouvement constant des voitures

C'est un hangar qui est loin et isolé. Lorsque nous essayons d'y amener les clients, ils prennent peur et s'en vont», rétorque David, vendeur de vêtements pour femmes dans ledit marché.

«Ces commerçants sont très têtus. Depuis le début du mois de janvier dernier, on a achevé la construction d'un hangar neuf. Et nous souhaitons qu'ils quittent la chaussée pour aller s'y installer afin de rendre la circulation plus fluide à cet endroit », explique une source policière.

