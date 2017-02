Cameroun: Régulation - Le Minpostel met en demeure 22 opérateurs des télécoms

Selon le régulateur, la plupart des structures bénéficiaires de ces titres transitoires participent à l'essor de l'économie numérique, au développement des services adaptés aux consommateurs et s'acquittent de leurs obligations, notamment les impôts et les taxes.

La raison étant qu'il n'existe pas encore de texte relatif aux droits d'entrée et de renouvellement dans le secteur depuis la promulgation de la loi du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques, modifiée et complétée par la loi du 20 avril 2016. Selon Jean Louis Beh Mengue, en attendant ce texte, l'ART a délivré des titres transitoires pour ne pas bloquer le segment de marché en question.

En se rapprochant des services de l'ART, « Le Quotidien de l'économie » a pu se procurer une liste de 22 opérateurs de télécoms détentrices d'un titre transitoire. Il s'agit entre autres de Créolink, Ringo Sarl, Northwave Sarl (Vodafone), Global Solutions Technologies, CFAO Technologies, Digitel Sarl, Decsite Africa Sarl, GTS Infotel, Green Tech, Avilyos, TNT Africa, Afrikanet Online, etc. Cette liste des 22 a été obtenue après de vifs échanges épistolaires entre le ministère de tutelle et le régulateur.

« Conformément aux dispositions de l'article 26 de la loi n°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun, modifiée et complétée par la loi n°2015/006 du 20 avril 2015, et suite au communiqué de presse n° 0000061 du 21 octobre 2016, le ministre des Postes et télécommunications invite tous les opérateurs et exploitants de réseaux de communications électroniques, titulaires d'un titre transitoire, de faire parvenir dans ses Services , au plus tard le mardi 14 février 2017, délai de rigueur, copies des dossiers de demande de licences déposés auprès de l'Agence de Régulation des Télécommunications, pour délivrance formelle des titres d'exploitation. »

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.