Cameroun: Traduction des textes - Comme un frémissement

A la fin de ladite cérémonie, le discours de Narcisse Mouelle Kombi était également disponible dans les deux langues. Au ministère du Travail et de la Sécurité sociale (Mintss) également, le responsable de la cellule de communication avoue que les Camerounais des deux langues sont généralement satisfaits. «Les rapports des réunions des différentes instances de dialogue et de suivi du dialogue social sont traduits, car il y a des présidents confédéraux anglophones », affirme Bertrand Didier Bougha, chef de la cellule de communication au Mintss. Il convoque également l'exemple des récents communiqués de levée de mot d'ordre de grève qui ont été publiés dans les deux langues officielles du Cameroun.

La crise anglophone qui a secoué le Cameroun pendant plusieurs jours a eu le mérite de ramener les uns et les autres à l'ordre. De plus en plus, les documents administratifs sont publiés dans les deux langues officielles que compte le Cameroun. Vendredi dernier, lors de la cérémonie de présentation des voeux au ministre des Arts et de la Culture (Minac), le secrétaire général de ce département ministériel a entamé son discours en langue de Shakespeare, suscitant la sympathie des anglophones présents à cette cérémonie.

Depuis le début de la crise anglophone, les notes sont de plus en plus disponibles dans les deux langues.

