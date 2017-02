Cameroun: Minfopra - Trois cadres jugés au TCS

Logé au sein du Minfopra, le comité technique en charge du dossier avait pris attache avec certains services, notamment ceux de la direction des Affaires générales, plus précisément le bureau 607 pour conserver et sécuriser les bons de caisse des jeunes recrus en souffrance. C'est dans ces circonstances que des bons de caisse d'une valeur de plus de 400 millions F vont disparaître sans effraction.

Les accusés ayant tous clamé leur innocence, en plaidant non coupable, la prochaine audience qui aura lieu le 14 février prochain portera sur la convocation des représentants du Minfopra et du ministère des Finances, partie civile dans le procès.

