Cameroun: Chaleureux Paul Biya pour une belle apothéose Monsieur le Président

opinion

Excellence, Votre apothéose sera belle. En tout cas je la pressens comme je vous la souhaite. Vous avez finalement suivi le peuple. Vous êtes devenu depuis la Can féminine un homme enfin ouvert que quiconque peut toucher physiquement Vous l'avez encore exprimé pour nous en convaincre à travers votre discours de mercredi pour les lions indomptables vainqueurs de la Can 2017.

Vous dégoulinez alors de jeunesse désormais et de plus en plus comme on dit en banlieue française. Vous est costaud donc musclé. Excellence j'essaie de faire comme vous : Tout simplement jeune. Car l'expression suscitée m'a été apprise par ma fille, son explication de même. Excellence Paul BIYA, monsieur le Président, me voilà devenu votre fan contre moi-même. Moi qui ai écrit un livre pour pourfendre votre façon de gouverner. Non ! Rassurez-vous je n'ai pas changé d'avis sur ce qui me paraissait de bonne orthodoxie en matière de gestion d'un pays comme le nôtre avec son histoire et ses multiples ethnies, je fais fie de sa diversité tungstique pour ne pas rappeler l'actualité qui nous choque tous. Vous et moi comme tout camerounais.

Au demeurant je ne suis ni un obstiné mais surtout très loin d'être un opposant. Je suis un observateur qui aime son pays et qui aime à s'exprimer. Sur le coup je vous fais noter simplement que si on ne vous a jamais demandé d'être proche de votre peuple ou si on vous l'a dit tard,ceux qui s'occupent de votre stratégie politique et de votre communication ont eu tort. J'observe que les Camerounais ne vous demandent que cette proximité affective. Vous avez la grâce d'avoir une longévité qui finalement sert le Cameroun. Votre discours de mercredi recevant les lions suite à cette belle victoire au Gabon est le géniteur de mon propos très osé de ce soir.

Ceux qui me lisent me traiteront pour certains (je me doute) de vendu car je suis réputé exprimer mes désaccords profonds avec votre gouvernance contre laquelle j'ai d'ailleurs commis un livre comme je le disais plus haut. Or je dis que vous avez utilisé des propos qui rendent compte que vous êtes vraiment camerounais et avec votre peuple. Les sel fies relevant de la modernité de votre épouse, la première dame Chantal BIYA viennent rajeunir votre présidence.Cette expression désormais convenue que tout le peuple camerounais utilise depuis peu, elle est à la mode et passera comme toute mode « Dans la sauce » que vous avez empruntée suppose pour moi votre retour dans votre réel.

C'est en cela que vous m'avez bluffé et inspiré cette sortie. Vous avez changé. Et vous m'avez temporellement changé ce jour. En effet, Excellence, Je vous prie d'ailleurs comme je prie les lions si bien nantis de récompenser cette jeune chanteuse dont la chanson est devenue le ciment national forgeant même l'unité que nous appelons de nos vœux. Excellence « dans la sauce » est l'œuvre d'une jeune camerounaise issue de notre cher pays, de la région du nord-ouest. Kien Rennise Nde AKA est son nom. Elle est née à Mankon, une localité située dans le Nord-Ouest du Cameroun. Alors qu'elle n'est encore qu'un bébé, ses parents décident de migrer vers la capitale économique à Douala. Elle repart à 12ans à Bamenda puis revient à 21 ans vivre à Douala. Etc.etc. Elle est aujourd'hui l'exemple parfait de ce que le Cameroun est « un et indivisible ».

Excellence, Ne soyez ni partial encore moins partiel dans votre noble paternité. L'ayant citée vous-même dans votre discours en recevant les lions indomptables, dites-vous que son histoire est un don de DIEU car elle symbolise alors que nos frères dits anglophones sont une infime minorité à penser que la sécession serait une issue,elle est donc la preuve que le Cameroun n'est ni francophone ni anglophone. "Le Cameroun c'est le Cameroun"Nous en convenons donc tous..

Qui pourrait croire que des gens normaux veuillent du jour au lendemain cesser d'être ce qu'ils sont? Non ! Toute plainte est un appel au secours. Excellence, vous devenez le président que souhaitait votre peuple. Voyagez dans le pays. Offrez des bains de foules. Soyez aussi attractifs, touchants qu'avec les lionnes et les lions car ne vous méprenez pas,c'est tout ce que l'on vous réclame. Vous avez fait de la science politique longtemps avant nous. J'ai moi-même visité votre chambre d'étudiant à Antony devenue culte.

Votre posture actuelle est attrayante. Pourquoi laissez-vous croire que l'accès à vous ne peut se faire qu'au palais ? Le Cameroun dispose de bons agriculteurs, paysans, fonctionnaires, écoliers étudiants. Vous ne pouvez pas réservez le palais à une élite certes meilleure mais factuelle. Faites rêver vos enfants et petits-enfants.

Ils veulent tous vos bras et sourires. Faites un tour du Cameroun.

Redonnez de l'espoir et du sourire à votre peuple et vous aurez une très belle apothéose Un papa ne reçoit pas que les meilleurs connus de tous. Il faut bien qu'à votre âge ceux qui gèrent votre communication continuent dans cette belle voie mais en ratissant large. Ainsi quand vous mourez comme HOUPHOUET BOIGNY vous aurez les mêmes honneurs à juste titre.