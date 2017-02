Cameroun: Canal du Mfoundi - Les travaux de prolongement ont débuté

Tous les autres affluents du Mfoundi seront aussi canalisés et dotés de voies sur berge circulée ou piétonne ». L'objectif étant l'amélioration d'une façon durable des conditions d'assainissement pluvial, d'hygiène et de santé des populations de Yaoundé.

Pour ce qui est de la construction en aval, l'entreprise Razel, a entamé les travaux sur les différentes voies du projet, à la SCDP, aux quartiers Nsamet Ahala depuis l'année dernière. Pour certains riverains habitant les zones humides, ce sera la paix et le bien-être une fois que le lit de la rivière sera canalisé. « On sera à l'abri des inondations et de certaines maladies.

