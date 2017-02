La procédure est déjà enclenchée. Au quartier général de l'Independent Commission against Corruption (ICAC), à Moka, la machine est en marche pour qu'une série d'attachment orders et de disclosure orders soient obtenus pour que Zafiirah Khalidah Been Ameer ne puisse disposer de biens et placements en banque.

Outre l'épouse de Peroomal Veeren, âgée de 28 ans, ses proches et autres prête-noms sont concernés. Appelée à s'expliquer sur sa richesse, la femme du trafiquant de drogue a déclaré aux enquêteurs de l'ICAC qu'elle a gagné aux courses.

Recherchée depuis jeudi dernier, Zafiirah Khalidah Been Ameer a été arrêtée en fin d'après-midi mardi, peu après sa sortie d'une clinique privée où elle était admise.

Elle était absente de son domicile, sis à Vallée-Pitot, lorsque l'ICAC avait monté une opération chez elle, accompagnée de la Special Supporting Unit vers 4h30, mardi. En son absence, son frère Khalid Ameer et Bibi Hafroz Peerbux, 76 ans, une proche de la famille, ont été arrêtés.

Prête-noms

Les enquêteurs de l'ICAC ont saisi des téléphones cellulaires, des cartes SIM, des ordinateurs portables, des bijoux, des outils électriques neufs, un amplificateur, une somme de Rs 500 000, principalement en devises, et des documents bancaires.

Une BMW, une Nissan Juke et une Toyota Vitz, que les enquêteurs soupçonnent avoir été achetées avec l'argent de la drogue, sont en voie d'être bloquées de toute vente par un attachment order. Tous les comptes bancaires dont disposent les Ameer, frère et sœur, Hafroz Peerbux et les autres prête-noms suspectés dans cette affaire devront être sujets à des disclosure orders auprès de différentes banques.

Si Hafroz Peerbux avait été autorisée à rentrer chez elle le jour de son arrestation vu son âge, elle a été libérée sous caution le 3 février. Khalid Ameer a, lui, retrouvé la liberté conditionnelle le mercredi 8 février, soit après que sa sœur a été arrêtée. Zafiirah Ameer doit être maintenue en cellule policière car l'enquête n'est pas terminée et elle risque d'interférer avec d'autres témoins, a avancé le Police Prosecutor.

La descente de l'ICAC à Vallée-Pitot fait suite à une déposition du travailleur social Ally Lazer au quartier général de l'ICAC, en octobre dernier. Les enquêteurs ont déjà commencé à interroger certaines personnes qui auraient été des prête-noms dans cette affaire.