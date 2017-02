Ile Maurice: Batimarais - Le foot et le séga pour encadrer les jeunes

Henrique et Jérémie sont de ceux-là. Quoique Henrique ne cache pas sa préférence pour le football, Jérémie pense, lui, plutôt suivre un parcours musical. «Plus de musique et plus de sport», c'est en tout cas tout le bien qu'Elvis Baillache souhaite pour Batimarais. Et ses habitants.

Surtout quand la ravanne, le triangle et la maravanne donnent le ton. «La musique peut aider les jeunes à s'exprimer, à trouver autre chose que l'alcool et la drogue pour se divertir», ajoute-t-il.

Elvis Baillache. Derrière ce nom se cache un visage connu du village de Batimarais et aussi dans cette partie de la région sud du pays. Passionné de séga typique et de football, ce travailleur social partage ses passions avec les jeunes de la localité, afin que ceux-ci ne sombrent pas dans les fléaux sociaux.

