Ile Maurice: Cas suspect d'overdose - Il meurt dans le lit de son voisin

Il était sorti faire la fête. Mais Vikash Aubeeluck, un habitant de Pont-Lardier, Bel-Air-Rivière-Sèche, n'est jamais rentré chez lui.

Son corps a été retrouvé dans le lit d'un habitant de la localité, Bégué Boule, le mercredi 8 février. L'autopsie pratiquée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, chef du département médico-légal de la police, a révélé que l'homme de 23 ans a probablement fait une overdose. Ce qui a mené à un œdème pulmonaire. La police a ouvert une enquête et quelques membres de la famille Boule ont été interrogés.

Rawantee Aubeeluck, mère de trois enfants, ne cesse de réclamer Vikash, qui était son aîné. «Il était un fils exemplaire, il travaillait depuis son jeune âge dans un atelier d'aluminium, faisant des meubles, des fenêtres et des portes jusqu'à tout récemment.

Il a ouvert son atelier non loin de notre maison», fait-elle savoir. La douleur est d'autant plus vive qu'elle a perdu son époux il y a quatre ans. «Mes enfants sont tout pour moi. Mes fils et moi travaillons dur pour gagner notre vie.»

Le jour du drame, lorsque son fils est sorti pour aller voir des amis, il était en bonne santé, raconte cette habitante de Pont-Lardier. «Linn sorti dan mo lakaz bien, zordi gramatin se so kadav kinn rantré», soupire-t-elle. «Qu'est-il allé faire chez cet ami? Il n'a rien dit. Pourtant, on a bavardé et a ri ensemble.»

Mauvaises fréquentations ?

Un habitant confirme que Vikash Aubeeluck était allé faire la fête chez la famille Boule, mardi soir. Il soutient que la victime avait commencé à avoir de mauvaises fréquentations depuis qu'elle a ouvert son atelier.

«À deux heures du matin, son frère, Vishal, est venu demander si quelqu'un l'avait vu», affirme cette source. Bégué Boule lui aurait dit de ne pas s'inquiéter car l'homme de 23 ans dormait chez lui. «Surpris, Vishal est allé le voir. Linn gagn enn sirpriz kan linn trouv so frer so dé lipié ti pé anpandan en déor lili.»

D'autre part, un membre de la famille Boule révèle que Vikash Aubeeluck était un habitué, d'où sa présence chez eux. Mais d'ajouter que la famille n'a rien à voir avec sa mort. Selon lui, le jeune homme a seulement bu quelques verres. Après cela, il aurait été trop saoul pour rentrer chez lui. Bégué Boule lui aurait alors proposé de rester.