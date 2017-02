Ile Maurice: La «persécution politique à l'encontre de Soornack» a été reconnue, disent ses avocats

La cour italienne a clairement reconnu et admis la persécution politique dont notre cliente fait l'objet et a, conformément à la législation italienne, rejeté la demande d'extradition vers Maurice.» C'est en ces termes que Mes Mario Zanchetti et Raj Boodhoo, avocats de la femme d'affaires, commentent la décision, en date du vendredi 3 février, de la Cour suprême italienne. Celle-ci a rejeté l'appel de l'Etat mauricien de la décision du tribunal de Bologne.

Les deux avocats ont émis un communiqué de presse en vue d'apporter quelques précisions sur la décision de la cour suprême de Rome. Ils font remarquer qu'à ce jour, seul l'arrêt final de la Cour est connu, à savoir que l'appel a été rejeté. Ils ne peuvent donc que présumer que leurs arguments - notamment le manque de réciprocité entre l'Italie et Maurice - ont convaincu l'instance suprême romaine.

Les deux hommes entendent par la même occasion faire une mise au point, suivant une déclaration officielle du professeur Andrea Saccucci, qui représentait Maurice dans ce procès d'extradition. Le juriste italien avait en effet affirmé que «the arguments raised by the Governement of Mauritius remained completely unanswered».

Mes Mario Zanchetti et Raj Boodhoo concluent aussi, qu'étant donné que la Cour suprême de Rome a décidé que l'appel de la partie mauricienne est «totalement inadmissible» c'est donc le jugement du tribunal de Bologne qui doit être considéré comme la décision finale.

Le jugement du tribunal de Bologne faisait mention de «multiple reasons to deem that the person whose extradition has been requested will be subject to persecutory and discriminatoty acts due to her political opinions or personal or social circumstances».