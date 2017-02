Photo: FratMat

Fonction publique Cote d'Ivoire

Le ton était ferme mais rassurant. Le ministre Kobenan Adjoumani, porte-parole du RHDP, s'est prononcé hier sur les mutineries des militaires et la grève des fonctionnaires.

Devant des journalistes conviés par ses soins à un déjeuner-débat, le porte-parole de l'Alliance des Houphouétistes a tenu à appeler à la raison les militaires et les fonctionnaires. « L'Etat est notre bien à tous. Ne tirons pas trop sur la corde. Sinon elle finira par casser », avertit-il. Car le Gouvernement a déjà suffisamment fait des efforts, a-t-il précisé.

A preuve, les militaires ont perçu leurs primes, les salaires des fonctionnaires ont doublé, voire triplé depuis janvier 2015. « Sur les six points de la plateforme revendicatrice des syndicats des fonctionnaires, cinq points ont été satisfaits.

Dans aucun pays au monde, on a vu des revendications satisfaites à 100%. Nous devons les uns et les autres mettre de l'eau dans notre vin et laisser le Gouvernement travailler », a-t’il rappelé.

Avant d'inviter militaires et fonctionnaires à une prise de conscience pour sauver l'Etat. Pour lui, mutins et grévistes doivent comprendre que les autorités ne peuvent pas satis faire entièrement leurs revendications.

Au risque de mettre à mal l'exécution des autres projets en faveur des populations. «Si le Gouvernement paie le stock des arriérés de salaires des fonctionnaires qui s'élève à presque 250 mil liards de FCFA, il ne pourra plus payer les salaires, recruter les jeunes à la Fonctionnaire publique, construire des écoles, bâtir des centres de santé, faire des routes, etc. pour nos populations. L'Etat n'a pas une caisse bourrée d'ar gent où il peut puiser à l'envi. C'est le travail de tous les jours qui crée la richesse. Alors il faut savoir raison gardée.

Car, les dernières mutineries et la dernière grève des fonctionnaires qui a duré trois semaines, ont déjà coûté des centaines de milliards de FCFA à l'Etat », a indiqué le porte-parole du RHDP. Pour le portevoix des Houphouëtistes, le Gouverne ment ne tient pas, pour le moment, à faire un bras-de-fer avec les manifestants, mais si ces derniers s'évertuent à poursuivre leur mouvement, il sera alors obligé de réagir dans le cadre de la loi. Pour lui, après les concessions consen ties par le Gouvernement, le bon sens devrait en principe habiter tout le monde.

A moins que, selon lui, ces mouvements cachent des desseins inavoués. A sa suite, le ministre Joël N'Guessan, membre du porte-parolat du RHDP, a indiqué qu'à ce sujet, le Gouvernement peut toujours réquisitionner les uns et les autres. Mais, on n'en est pas encore là, a-t-il souligné. Pour lui, il faut expliquer aux Ivoiriens que seul le travail produit la richesse et non le contraire. « Il faut rap peler aux militaires que les balles qu'ils tirent en l'air ont un coût et qu'ils ont été achetés par le contribuable ivoirien », at-il assené, avant d'exhorter tous les acti vistes à la responsabilité.

Sur le chapitre de la crise au sein du RHDP, survenue lors des élections législatives, le porteparole de l'Alliance des Houphouétistes a laissé entendre qu'il n'y a pas à s'alar mer. «Jusque-là, le RHDP n'est pas encore un parti unifié. Nous sommes un groupement politique composé de plu sieurs partis qui fonctionnent de façon autonome. Il est normal qu'il y ait des incompréhensions de temps en temps.

Mais, il faut retenir que chaque parti poli tique membre de l'Alliance continue de se réclamer du RHDP. C'est l'essentiel», a-t-il rassuré. Il faut rappeler qu'à cette rencontre avec les patrons d'organes de presse proches du RHDP, le ministre Adjoumani Kobenan, en dehors du ministre Joël N'Guessan, était accom pagné par MM. Yaya Fofana, porteparole du MFA, et Emile Ebrottié, secré taire général du porte-parolat du RHDP.