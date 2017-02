En Côte d'Ivoire, on ne sait toujours pas ce que donnent les négociations entre l'état-major des… Plus »

A mon sens, il est là pour voir ce qui a été fait et lever certains obstacles qui ne sont pas dus à ses prédécesseurs, mais à l'environnement en général », a fait remarquer M. Siriki Sangaré. Il est bon de noter que le ministre de la Construction, dans cette dynamique de relancer le programme présidentiel des logements sociaux, a échangé le lundi 06 février dernier avec la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire et le Conseil national de l'Ordre des Architectes de Côte d'Ivoire.

Quant au président de la Chambre Nationale des Promoteurs et Constructeurs agrées de Côte d'Ivoire, Siriki Sangaré, il s'est dit rassuré après cette rencontre. Selon lui, il y a eu beaucoup d'acquis avec l'ex-ministre Mamadou Sanogo. « Avec le ministre Claude Issac Dé, nous avons convenu de faire l'état des lieux pour voir ce qui a marché ou non.

Pour sa part, le président de la Chambre des Promoteurs et Aménageurs de Côte d'Ivoire, Souleymane Sidibé, a salué la tenue de cette rencontre. Pour lui, ce sera un nouveau départ pour la réalisation de ce programme. « Nous nous sommes parlé, le ministre et nous, en techniciens. Nous osons espérer qu'une nouvelle page va s'ouvrir pour que ce projet prenne définitivement son envol », a souligné M. Sidibé.

L'Etat ne ménagera aucun effort pour la réussite de ce projet », a signifié le ministre aux deux chambres des promoteurs immobiliers présentes à cette cérémonie. Il a exhorté tous les promoteurs à une concertation à l'effet de pallier les différents écueils et achever ce programme. Le ministre a reconnu qu'il y a quelques problèmes au niveau du foncier, des VRD et du financement de ce projet. Mais il a invité toutes les parties à travailler en synergie pour accélérer la production des logements au profit des populations.

Précisant qu'il est temps de donner une réponses concrètes aux Ivoiriens et de réaliser tous les programmes annoncés. Pour lui, c'est une obligation morale et juridique mais surtout un "devoir " pour l'Etat de respecter et de faire respecter ses engagements. Claude Isaac Dé a invité les promoteurs immobiliers à respecter leurs engagements envers l'Etat et la population. « Nous n'avons pas droit à l'échec. Je suis ferme sur cette question. On ne peut pas ne pas réussir.

En tout cas, le nouveau ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Claude Isaac Dé, vient d'afficher sa ferme volonté de réussir ce programme initié par le chef de l'Etat. Et ce, lors d'une rencontre hier avec les promoteurs immobiliers agréés à la salle de confé- rence de son département ministériel au 26ème étage de la Tour D au Plateau, en présence des différents directeurs impliqués dans la gestion de ce programme.

