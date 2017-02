Cote d'Ivoire: Taekwondo - Test match en vue de la présélection en équipe nationale

Bamba Cheick Daniel veut perpétuer la rigueur dans le choix des athlètes devant défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire.

C'est pourquoi, le président de la Fédération ivoirienne de Taekwondo (FITKD), a présidé, en personne, la reprise des activités de l'équipe nationale de le 15 janvier 2017 à Koumassi. Deux semaines après cette rentrée des classes placée sous le sceau de la performance, la commission mise en place par le premier responsable du taekwondo ivoirien en vue de la pré- sélection des meilleurs athlètes pour l'équipe nationale, a organisé un test match grandeur nature.

Des anciens athlètes aux anonymes désireux d'embrasser une carrière internationale, tous ont été mis en situation réelle de combat, pendant cette journée marathon du 29 janvier 2017. Une très belle expérience puisqu'elle a permis de signer le retour au premier plan des athlètes comme Gbané Seydou (-87 kg), Diomandé Banassa (- 57 kg), Coulibaly Bouma (-46 kg), Ouattara Awa (-53 kg) et autres Bamba Issa (+87 kg). C'est sous la conduite de Me Bamba Cheick Daniel que le taekwondo ivoirien est arrivé à ce niveau. Une nouvelle dimension qu'il faut impérativement maintenir et si possible améliorer, avec l'échéance des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La rigueur est donc de mise dans le choix des athlètes et elle ne laisse pas de place à la complaisance.

Outre les athlètes cités plus haut et qui ont déjà fait leurs preuves sous le drapeau ivoirien, Kragbé Cynthia (-53 kg), Konan Amoin Larissa (-67 kg), Gbané Hamza (-68 kg), Kobenan Georges (-68 kg) signent également leur retour. Toutefois, rien n'est encore gagné pour eux. Ils devront encore redoubler d'efforts pour espérer être retenus sur la liste définitive.

En vue de la première sortie internationale de la saison, l'Open de Louxor en Egypte, prévu pour le 17 février 2017. Le test match terminé, tous les présélectionnés ont repris les entrainements le vendredi 3 février dernier à Matthieu Ray de Koumassi. En l'absence de Me Tadjou Attada, directeur technique et sélectionneur national, actuellement aux USA pour un stage, ce sont les Maitres Amoakon Kouakou et Essapa Jerôme qui encadrent les athlètes.

Il faut souligner que 76 athlètes ont pris part au test match dont 52 chez les hommes et 24 filles. Koné Mamina (-73 kg), Ruth Gbagbi (-62 kg) et Cheick Cissé Sallah Junior (-80 kg) font partie des pré- sélectionnés.