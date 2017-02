En Côte d'Ivoire, on ne sait toujours pas ce que donnent les négociations entre l'état-major des… Plus »

C'est un album résolument en osmose avec les mélomanes et fans de Zouk et l'artiste déclame des thèmes qui ménagent le dialogue avec la vertu, tout en concédant une trame de romance. Une galette sonore aux saveurs sensuellement que Cébon offre aux mélomanes, surtout en cette période de la Saint-Valentin, la fête des amoureux !

"Aphrodizouk" est le titre éponyme de la dernière œuvre en date du "Prince du Zouk ivoirien", Jean-Yves Cébon. Après plus d'une décennie d'absence sur le marché discographique, l'auteur du célèbre titre "le Durcisseur" revient et surfe sur les mélodies langoureuses qui ont construit la renommée. Cette galette sonore est le fruit du doigté d'arrangeurs de talents tels que David Tayorault, Mao Otayek pour ne citer que ceux-là !

