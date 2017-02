Congo-Kinshasa: Obsèques d'Etienne Tshisekedi - L'UDPS pose ses conditions

Jean-Marc Kabund-a-Kabund a souhaité rappeler que « le seul cadre politico-juridique qui devra régir l'espace politique congolais est l'accord de la Saint-Sylvestre ». Et le secrétaire général de l'UDPS de rappeler « la nécessité et l'urgence de mettre en œuvre l'accord global inclusif du 31 décembre 2016, de manière intégrale pour décrisper la situation politique du pays. »

Et de conclure que le lieu d'inhumationde « l'illustre disparu » n'avait pas encore été défini, mais qu'il devait faire l'objet d'une discussion entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et la famille du défunt.

Enfin, le porte-parole du gouvernement a précisé que « à la demande de la famille, le gouvernement a mis à disposition les titres de voyage pour l'ensemble des membres de cette famille et pour un certain nombre de cadres de l'UDPS qui doivent se rendre en Belgique pour revenir avec le corps ».

Lambert Mende a expliqué que le palais du Peuple avait été choisi conjointement par le gouvernement et la famille d'Etienne Tshisekedi comme lieu d'exposition de la dépouille, « pour le recueillement, aussi bien que pour les hommages officiels et populaires ».

Les familles biologique et politique d'Etienne Tshisekedi se sont concertées avec le gouvernement, mardi 7 février, pour organiser les obsèques du leader d'opposition. Dans la foulée, la mise en place d'une structure gouvernementale pour les prendre en charge a été annoncée par les autorités. Mais le lendemain, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a démenti : le premier parti d'opposition a décliné l'offre du gouvernement, et donné des conditions à remplir avant les obsèques de son président historique Etienne Tshisékédi.

