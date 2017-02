Dans la perspective de trouver des solutions aux problème ayant motivé le préavis de marche et de… Plus »

Le ministère réitère donc sa volonté de « poursuivre le dialogue en vue de l'instauration d'un climat de travail serein et apaisé au sein de ses structures ». Il appelle par ailleurs, le Synafi au dialogue constructif et rassure tous les agents de sa ferme volonté de parvenir à une réponse durable à la question de l'équité dans la clé de répartition du Fonds commun.

Le ministère précise que «la dynamique en cours, vise à réduire les écarts» entre les montants reçus par les agents des régies des recettes et ceux reçus par les agents servant dans les autres structures du ministère. Il relève aussi que « des avancées ont été constatées à travers le paiement de la deuxième tranche de l'indemnité de responsabilité financière, l'amélioration du montant du Fonds commun du premier semestre 2016 alloué aux agents des structures autres que les régies de recettes, l'évacuation et le relogement des agents du bâtiment R+4 ».

Le Syndicat national des agents des Finances (Synafi) a entamé depuis le lundi 6 février 2017, un sit-in de 11 jours devant son ministère de tutelle, menaçant de poursuivre avec une grève de 120 jours, si toutefois les promesses de leur premier responsable ne sont pas tenues. Face à cette situation, le ministère de l'économie et des finances a dans un communiqué le mercredi 8 février, indiqué qu'il réitère sa volonté de poursuivre le dialogue en vue de l'instauration d'un climat de travail serein et apaisé au sein de ses structures.

