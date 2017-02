Burkina Faso: Idrissa Congo - «Hervé Kouakou Koffi, un pur produit de l'ASTEC de Koubri»

interview

« Si tu deviens gardien de but, tu peux avoir de l'avenir ». En faisant cette proposition à Hervé Kouakou Koffi, le jeune gardien de but de 20 ans, révélation de la CAN Total Gabon 2017 avec les Etalons il y a neuf ans de cela, Idrissa Congo son encadreur ne croyait pas si bien dire.

Or, en fait, il avait la bonne intuition. « Koffi est un pur produit du centre de Football-Etudes, ASTEC de Koubri », révèle-t-il. Il n'était pas prédestiné à être gardien de but, mais plutôt un défenseur. Dans cette interview exclusive, documents à l'appui, M. Congo nous relate la détection de Koffi, son intégration au centre, sa reconversion en gardien de but.

Des informations les plus contradictoires circulent à propos de la genèse du portier Hervé Kouakou Koffi, nous croyons savoir que vous avez eu à encadrer le petit, pouvez-vous nous retracer son histoire ?

J'ai été le responsable technique du centre de formation ASTEC de Koubri de 2009 à 2015, et présentement je suis le coach de l'AS Police. Le petit Hervé Kouakou Koffi a été un pensionnaire dudit centre, c'est pratiquement la première promotion de l'établissement. Nous l'avons détecté quand il avait 13 ans à Bobo-Dioulasso, à la faveur des coupes des quartiers en 2009. Ces coupes concernaient Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En rappel à Bobo Dioulasso, on avait eu la participation de 70 équipes. 840 jeunes joueurs, y ont pris part, 63 éducateurs ont été impliqués, 129 matchs disputés. Plus précisément Koffi, nous l'avons détecté dans l'arrondissement de Do, et dans le site numéro 11, lors du tournoi qui s'est tenu du samedi 9 au lundi 11 mai 2009.

Quelles ont été les péripéties de cette découverte de Koffi ?

Avant même que Koffi n'intègre le centre, sous le matricule No AA 00016, nous l'avons détecté comme défenseur axial si nous reprenons les fiches techniques de détection, il portait le dossard No 4, vêtu en rouge dans l'équipe C. Si on arrivait dans un site, il y a six formations que l'on accueillait, et celles qui sont éliminées, nous y repêchons néanmoins, les meilleurs joueurs pour former une autre équipe pour pouvoir les suivre jusqu'à la fin de la compétition. C'était la stratégie mise en place, et il en a été de même pour Ouagadougou. L'équipe de Koffi a été éliminée. Nous l'avons détecté. Il faisait partie de l'équipe de la ville de Bobo-Dioulasso, parce que quand nous arrivions dans une grande ville, il y a deux équipes que nous qualifions. Il y a d'abord le tournoi des secteurs. Les meilleurs s'affrontent pour désigner les meilleurs de l'arrondissement. Eux se croisent par la suite pour choisir leurs meilleurs. Ces derniers sont mis aux prises pour le choix des meilleurs de la ville. Mais à chaque fois, des équipes qui tombaient, nous repêchions les meilleurs éléments. C'est ainsi que Koffi était dans la 2e équipe de la ville de Bobo, qui était sélectionnée. Ils sont venus à Ouagadougou pour compétir avec les deux autres qualifiées de cette ville. A l'issue de ces confrontations, la meilleure équipe était celle de Bobo-Dioulasso.

Parlez-nous de son passage dans votre centre

Une petite anecdote, mon directeur Jean Macagnon qui a du reste été directeur technique national de la FBF en son temps dès la 1re année 2009-2010, me disait qu'il voyait en Koffi, le futur Patrick Vieira (en référence à l'ex international français) du Burkina Faso. C'était son chouchou. La 1re année au centre, Koffi a joué comme défenseur.

Et pourquoi sa mutation par la suite en gardien de but ?

Koffi avait des insuffisances au niveau physique dans les tests que nous faisons pour pouvoir suivre l'évolution des jeunes. Il se trouvait qu'à chaque test, Koffi était pratiquement le dernier. Quand on regardait les données techniques, sa « VO 2 Max », ne correspondait pas à un joueur prometteur. Mais ce n'est pas seulement que cela. Comme il était en phase de croissance, on ne pouvait pas tellement prendre ça en compte. Ce qui m'a tiqué, est qu'il était un fin acrobate. Lorsque nous marquons un but, il fait des saltos (retournés acrobatiques, ndlr, et c'est ce qu'il a fait à la CAN, lors de Burkina-Tunisie). Et lorsqu'il se retrouvait avec ses camarades, il effectuait des pas de danse. Il était à l'aise. Il ambiançait le groupe, avec ses acrobaties. J'ai vu qu'il portait en lui, les qualités d'un gardien de but, car pour être un gardien de but, il faut être souple, mais il faut aussi être intrépide. Je l'ai approché, je lui ai demandé son avis parce que je veux te transformer en gardien de but. Il n'a pas hésité et m'a répondu qu'il n'y a pas de problème. Je lui ai dit que s'il avait des inquiétudes, je vais contacter son papa (Hyacinthe Koffi, ancien Etalon), et il acquiescé. J'ai appelé le papa. Je lui ai expliqué. Heureusement le papa aussi n'a pas trouvé d'inconvénient. Il a rétorqué que si je pense qu'il peut réussir à ce poste, ça ne lui pose pas de problème. J'ai ainsi passé le téléphone à Hervé pour qu'il parle à son papa. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit mais le petit était rassuré. Il fallait maintenant que j'en parle à mon directeur (Macagnon). Je lui ai dit que je voulais que Koffi devienne un gardien de but. J'avais un peu peur de sa réaction, étant dit que lui, il le pressentait à un autre poste. Mais il m'a dit qu'il n'y a pas de problème.

Quels ont été ces premiers pas dans ce nouveau poste ?

Je suis entré dans le magasin et j'ai fait sortir des gants à l'effigie du RC Lens. J'ai dit alors Koffi à partir de ce moment, tu deviens un gardien de but. Le 3e puisqu'on avait déjà deux au centre. Il a pris les gants, il a porté, il a dit que ça va. Je l'ai accompagné tout doucement sans mettre de pression sur lui, comme c'était au tout début. J'ai été quand même très regardant dans ses premiers matchs, ses premières séances, il ne fallait pas le faire dégoûter très vite du poste de gardien. Mais je vous assure, il avait vraiment des dégagements lointains. Il vous envoyait la balle d'un poteau à l'autre.

Avant la fin de l'année, il a déclassé les deux autres gardiens, pour devenir le titulaire. Il a même été mon gardien de but dans les compétitions USSU-BF sous les couleurs du lycée du centre Kuilga-Elisabeth, et nous avons joué la finale pour la saison 2011-2012 contre le lycée Philippe Zinda-Kaboré. C'est pour dire que c'est de l'ASTEC de Koubri que ce petit a été orienté en gardien de but. Je ne suis plus dans ce centre, mais je peux dire que j'ai de la nostalgie des coupes des quartiers, qui était une fête du football. Tout Ouaga et tout Bobo en 2009, aux mois d'avril-mai, c'était de l'ambiance, et le promoteur avait investi environ cinquante millions pour réaliser ce tournoi des coupes des quartiers, qui permettaient une détection à grande échelle des jeunes pousses. C'est dans ce tournoi grandeur nature qu'on avait eu à retenir les 22 pensionnaires pour le centre, dont Koffi en faisait partie. Voilà un peu l'histoire de Koffi.

Mais une chose que je vais vous dire quand Koffi a quitté le centre en 2011-2012, il est reparti à Bobo. Il devait regagner le centre pour l'année scolaire 2012-2013, mais il n'est pas revenu. Nous avons cherché à savoir pourquoi. On nous a dit qu'il s'entraînait avec l'AJEB, si je ne m'abuse, puisque je l'ai vu lors du tournoi Airtel Talent la même année au stade du 4-Août. Il était dans une équipe où ils ont joué la finale, et il était le gardien de but déjà.

Donc Koffi quand il a quitté très jeune le centre, il est parti entrer dans la compétition. Ceux-là qui disent qu'ils ont formé le petit, je ne peux pas l'infirmer, mais j'ai les preuves (Documents) qui montrent que Koffi est passé par ASTEC de Koubri, et c'est de là-bas qu'il a été transformé en gardien de but. C'est donc un petit qui a écourté sa formation, et tour à tour il a joué je crois avec Rahimo, en 3e division, après il est passé à l'ASFB, de là on l'avait appelé en équipe nationale junior, après il est parti au RCB. C'est de là qu'il est parti à l'ASEC d'Abidjan. Nous, nous prions le bon Dieu que de ce club, il aille dans de grands clubs. C'est notre souhait parce qu'il a du talent, qu'il sache que nous prions beaucoup pour lui, pour qu'il réussisse sa carrière. Nous remercions aussi Dieu de nous avoir donné cette bonne intuition de le reconvertir de défenseur en gardien de but.