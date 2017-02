Burkina Faso: Fabrication de coton hydrophile neutre - Le ministre du commerce découvre l'entreprise

Dans la perspective de trouver des solutions aux problème ayant motivé le préavis de marche et de… Plus »

Dr Kontyaré a souligné que l'usine produit entre 1200 et 1500 sachets de 50g par jour et 1000 sachets de 100g par jour. Elle a, par ailleurs, affiché son ambition d'étendre son entreprise sur l'ensemble du territoire national et d'exporter son produit à l'étranger.

Revenant sur les raisons qui ont motivé la mise en place d'une telle usine, la directrice générale, Dr Céline Kontyaré, pharmacienne de formation, a fait savoir que c'est après plusieurs études et enquêtes, qu'elle s'est rendue compte que tout le coton qui entre au Burkina Faso provenait de la Chine, de l'Inde et d'autres pays.

Au cas où elle voudra faire de l'extension, nous pouvons aussi l'aider dans le placement et l'écoulement de son coton fabriqué », a déclaré le ministre du Commerce, de l'industrie et de l'artisanat.

Du coton hydrophile neutre, sans chlore et hypo-allergissant. C'est le coton « pur » fabriqué par la Société de fabrication de coton burkinabè (SOFACO-B). En effet, cette entreprise implantée au quartier Kossodo de Ouagadougou fabrique du coton, depuis juillet 2016. Un coton destiné aux soins médicaux et dermatologiques. Aujourd'hui, elle emploie une vingtaine de personnes.

