Burkina Faso: 8-Mars 2017 - Le pagne Faso dan fani préconisé

Dans la perspective de trouver des solutions aux problème ayant motivé le préavis de marche et de…

Concernant les communications orales, le Ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (MENA) a fait le point sur la crise scolaire à Niangoloko et sur l'impact de la situation sécuritaire sur les structures éducatives dans la province du Soum.

De l'avis du ministre en charge de la communication, cette stratégie se base sur cinq axes dont la contribution au renforcement des complémentarités entre villages et villes, la protection et la garantie des droits des migrants, l'optimisation de l'impact positif des migrations.

Quant au second décret, il concerne l'adoption des textes portant statut particulier de l'Université de Koudougou. Au titre du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, le Conseil a adopté une stratégie nationale de migration pour la période 2016-2025.

« Il y a des pagnes qui portent des mentions attentatoires aux valeurs de la femme que nous défendons. Le gouvernement a instruit le ministère du Commerce, celui de l'Administration territoriale et de la sécurité et de la Justice de prendre toutes les dispositions utiles pour retirer du marché tous les pagnes qui portent ces types de messages », a soutenu M.

