Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le mardi 7 février 2017, le président du Conseil d'administration de l'Ecole internationale d'Ingénierie, de l'Eau et de l'Environnement (2iE), Aboubakary Aboudoulaye.

L'Ecole internationale d'Ingénierie, de l'Eau et de l'Environnement (2iE) est en quête d'une mutation en vue de répondre à de nouvelles exigences. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le président du Conseil d'administration de l'institut, Aboubakary Aboudoulaye, hier 7 février 2017 à sa sortie d'audience au palais de Kosyam. « Nous sommes au Burkina Faso dans le cadre de la restructuration de l'Ecole internationale d'Ingénierie, de l'Eau et de l'Environnement (2 iE).

Nous avons de nouvelles ambitions et cela nécessite une restructuration afin de réadapter l'école au compte actuel de la plateforme de la formation professionnelle en Afrique du Centre et de l'Ouest », a-t-il déclaré. Selon l'hôte de Kosyam lui et son équipe ont tenu un conseil d'administration, le samedi dernier et cette visite a eu pour objectif de rendre compte au président du Faso des résolutions prises. « Aussi, était-il important pour nous de venir solliciter des conseils au Chef de l'Etat et demander son soutien pour mener à bien le projet », a ajouté le PCA de 2iE.

Car de son avis, après plusieurs années d'expérience dans son domaine de formation, cette nécessité s'impose dans la mesure où l'institut entend prendre en compte les crises que vivent les seize Etats-membres. L'Ecole internationale d'ingénierie, de l'eau et de l'environnement (2iE) a été créée en 2007 et résulte de la fusion et la restructuration des ex-écoles inter-États EIER (École d'Ingénieurs de l'Equipement Rural) et ETSHER (École des Techniciens de l'Hydraulique et de l'Equipement Rural) créées respectivement en 1968 et 1970 par 14 États d'Afrique de l'Ouest et Centrale.

Spécialisé dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'environnement, du génie civil et des mines, ses diplômes ont reçu l'accréditation de la Commission française des Titres d'Ingénieur (CTI) qui leur octroie une reconnaissance européenne à travers le label EUR-ACE.