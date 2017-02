Algérie: Sahel - La France est très reconnaissante des efforts diplomatiques du pays

Soulignant l'importance de la stabilité de la région du Sahel pour la France et l'Europe, Mme Guigou a plaidé pour que les différentes parties libyennes "arrivent à s'entendre", estimant que cela "est important pour la sécurité, la maîtrise du phénomène de l'immigration et la lutte contre la radicalisation".

"Nous sommes très reconnaissants au gouvernement algérien pour ce qu'il a entrepris en vue de rétablir la paix au Mali, ainsi que les efforts qui sont déployés pour la résolution de la crise en Libye et qui constitue un souci commun pour nos deux pays", a déclaré la responsable française à l'issue de son entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

Alger — La France est "très reconnaissante" au gouvernement algérien pour les efforts diplomatiques accomplis afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région, notamment au Mali et en Libye, a indiqué mercredi à Alger la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guigou.

