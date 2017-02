Sénégal: Pèche - Macky SALL lance la grande offensive pour sa modernisation

Dans cette dynamique, le Président de la République exhorte le Gouvernement à finaliser le processus de recensement et d'immatriculation des pirogues, à accélérer l'octroi des financements pour l'acquisition et le renouvellement des moteurs hors-bord. Par ailleurs, le Chef de l'Etat invite le Gouvernement à déployer une campagne de sensibilisation des acteurs de la pêche, notamment, sur le respect du dispositif législatif et règlementaire national, ainsi que des accords sous régionaux et bilatéraux, signés par le Sénégal.

Au regard de l'importance des enjeux stratégiques de gestion durable de la ressource, le Chef de l'Etat demande au Gouvernement d'examiner les modalités de mise en place, au niveau des zones de pêche, d'une véritable économie de la pêche, au travers de périmètres collectifs dédiés au développement de l'aquaculture et d'activités industrielles et commerciales annexes.

Ainsi, poursuit la même source, le Président de la République invite le Gouvernement à hâter la réforme et la modernisation du marché central au Poisson de Pikine, et à engager l'édification d'un grand marché central au poisson à Mbour.

Appréciant le développement de la pêche artisanale, activité économique principale d'une frange importante de notre population, le Chef de l'Etat, en conseil des ministres, a invité le Gouvernement, dans l'esprit de la grande rencontre de Cayar du 16 janvier 2014, à poursuivre les efforts de réalisation d'ouvrages, d'infrastructures de pêche, et d'encadrement des acteurs du sous-secteur, qui assure l'approvisionnement prioritaire des ménages en produits halieutiques et contribue, de façon significative, à notre politique de sécurité alimentaire.

Copyright © 2017 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.