Congo-Kinshasa: Le moral des chefs d'entreprises toujours en berne suite aux incertitudes politiques

L'économie de la République démocratique du Congo a décroché en 2016 avec un taux de croissance de 2,5% contre 6,9 % en 2015 et 9,5% en 2014. En attendant la fin du cadrage macroéconomique en cours par le gouvernement et la Banque centrale du Congo, on ne sait pas à quel niveau va se situer le taux de croissance de la RDC en 2017.

Le solde d'opinions des opérateurs économiques s'est détérioré durant toute l'année 2016 en RDC suite à la situation politique agitée notamment la crise née de l'absence des élections dans les délais constitutionnels. Le bras de fer entre le pouvoir et l'Opposition a été à la base de la psychose du 19 décembre 2016, date de la fin du deuxième et dernier mandat du président Joseph Kabila conformément à la Constitution. En prévision d'une situation incontrôlable à cette date, plusieurs opérateurs économiques avaient, soit ralenti, soit arrêté leurs activités pour éviter les pillages qui accompagnent souvent les crises politiques au Congo-Kinshasa.

Ce compromis politique consacre la cogestion de la transition entre la famille politique du Chef de l'Etat, le Rassemblement et la Société civile. Pour l'heure, cet accord est en attente de son annexe, l'Arrangement particulier, qui règle la question du partage de postes ministériels et dans le Conseil national de suivi de l'Accord (CNSA). Les forces politiques en présence ne sont pas encore parvenues à un compromis. Cette incertitude politique plombe naturellement le moral des opérateurs économiques.

Ce qui démontre que les patrons d'entreprises opérant en République démocratique du Congo continuent à avoir le moral en berne en dépit de la signature de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement, plateforme représentant une bonne frange de l'Opposition.

