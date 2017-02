Cameroun: Complication - L'assurance maladie, une affaire d'élite

Et la solution globalisante c'est de trouver des solutions aux sources des financements. Celles issues du budget de l'Etat et des collectivités territoriales décentralisées et autres apports des partenaires ont des limites », regrette le spécialiste. Il faut donc explorer ce qu'il appelle les « sources innovantes ».

Hughes Tchibozo propose qu'il faut établir une plate-forme solide ente le secteur public et le privé. De même, les compagnies d'assurance doivent faire jouer la loi du grand nombre. Ce qui permettrait aux Camerounais de cotiser en nombre et à moindre coût. Pour lui, la question du risque est un métier. Il invite d'ailleurs les assureurs à être proactifs, faire des propositions concrètes aux gouvernants. « Les gouvernants de leur côte gagneraient à impliquer ces assureurs dans les montages institutionnels.

« Les gens ne savent même pas que ce produit existe et qu'il y a souvent des facilités et que chaque travailleur peut bénéficier de cet avantage ». Il s'empresse d'ajouter qu'il y a aussi un problème de culture. « Vous savez qu'il y a un débat dans certaines religions ou des traditions qui pensent que ces produits ne sont pas adaptés. Il faut trouver des formules adaptées ».

