Tout compte fait, l'image de John Fru Ndi aux côtés du couple présidentiel hier à Yaoundé, est une bonne chose pour la décrispation de la contestation anglophone dont le procès des leaders au tribunal militaire de Yaoundé, a lieu le lundi 13 février, juste deux jours après la célébration de la 51ème fête de la Jeunesse dont la tenue est plus qu'incertaine à Bamenda et Buea.

A en croire des indiscrétions glanées ça et là, John Fru Ndi espérait rencontrer le chef de l'Etat après la cérémonie, histoire d'aborder plus profondément le sujet ressortissant à la crise anglophone. Aussi, Paul Biya lors de la poignée de mains aux différents convives, s'est-il attardé avec Ni John Fru Ndi, de même que la Première qu'on a vu prendre un peu plus de temps avec l'homme de Ntarikon. C'est plutôt, apprend-on, au ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary dont le bilinguisme est excellent, que John Fru Ndi s'est finalement confié pendant de longues minutes.

« Je suis content pour les Lions indomptables. Mais je venu vous demander de vous prononcer sur le problème anglophone », cite notre confrère Le Popoli. Et ce dernier, visiblement au fait des coulisses de la réception du palais d'Etoudi, d'ajouter que le perpétuel président du Sdf, a ensuite demandé à Paul Biya de libérer tous les leaders anglophones arrêtés dans la crise qui paralyse Buea et Bamenda depuis plusieurs mois.

Selon le journal satirique Le Popoli en kiosque ce jeudi 09 février 2017, John Fru Ndi qui était l'un des hôtes de marque du palais présidentiel hier pour la réception accordée aux Lions indomptables après leur triomphe à la 31ème CAN, a accepté l'invitation afin de pouvoir discuter de la cause anglophone. En tête-à-tête avec Paul Biya.

Présent hier mercredi 08 février lors de la décoration des Héros de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Gabon, le président du Social democratic front (Sdf), apprend-on, a crûment dit au chef de l'Etat, qu'il existe bel et bien un problème anglophone au Cameroun.

