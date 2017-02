Cameroun/Egypte: Classement FIFA - Egypte et Cameroun propulsés par la CAN 2017

Les équipes d'Egypte et du Cameroun sont deux des trois sélections africaines les mieux placées au classement mensuel de la Fédération internationale de football (FIFA). Les deux finalistes de la CAN 2017 sont 23e et 33e, tandis que le Sénégal (31e), la Tunisie (36e) et la RD Congo (37e) complètent ce top 5 continental.

La Fédération internationale de football (FIFA) a dévoilé le Classement FIFA du mois de février, quatre jours après la fin de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2017). Les équipes qui ont brillé durant cette CAN 2017 en profitent pour effectuer un bon spectaculaire par rapport au mois de janvier.

Le grand bond des « Lions » du Cameroun

L'Egypte, finaliste malheureuse de la CAN 2017, est désormais la sélection africaine la mieux placée, avec le 23e rang (+12). Le Cameroun, néo-champion d'Afrique, est 33e (+29), juste derrière le Sénégal (31e, +2).

La RD Congo, qui passe de la 59e à la 37e place, effectue une belle percée, tout comme le Burkina Faso, 3e de la dernière Coupe d'Afrique des nations, et qui bondit à la 38e place (+15).

La Côte d'Ivoire et l'Algérie dégringolent

Parmi les plus fortes baisses, il y a la Côte d'Ivoire qui passe de la 34e à la 47e place, et l'Algérie qui chute du 39 au 50e rang. Les deux sélections qui dominaient la partie africaine du Classement FIFA, ces derniers mois, paient leur élimination au premier tour de la CAN 2017...

A noter que le top 5 mondial du Classement FIFA reste inchangé avec l'Argentine en tête, devant le Brésil, l'Allemagne, le Chili et la Belgique.