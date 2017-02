Ile Maurice: Christine Lagarde - « Maurice a le potentiel de se positionner en pôle africain »

Christine Lagarde a cependant insisté sur la nécessité d'un environnement bien régulé au niveau de la place financière. Au niveau de l'Afrique continentale, elle a soutenu l'importance de l'utilisation du « mobile banking », citant l'exemple du Kenya, où 70 % de la population est bancarisée et où 98 % des transactions se font à travers les téléphones portables, et souligné l'importance d'une bonne infrastructure de télécommunications en Afrique.

Ajoutant : « Maurice a sans aucun doute une carte à jouer dans un environnement sur le plan des régulations bancaires, du contrôle et de la supervision des institutions, quels que soient leurs modes de fonctionnement, y compris dans des mécanismes sophistiqués utilisant de la haute technologie, bien régulé et supervisé, et toujours dans une période d'ajustement. Cela correspond à l'histoire de l'île et la volonté politique du gouvernement mauricien ».

