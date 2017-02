Burundi: L'ambassadeur Guy Nestor Itoua officiellement accrédité au Burundi

Guy Nestor Itoua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo auprès du gouvernement de la République du Rwanda avec juridiction sur la Tanzanie, l'Ouganda et le Burundi, a présenté le 7 février 2017 au président burundais , ses lettres de créance. Ainsi a-t-il pris part, le lendemain à la cérémonie d'échange de vœux du président Pierre Nkurunziza, avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité dans ce pays.

À la faveur du redécoupage partiel du réseau diplomatique du Congo, le Burundi (qui était rattaché à l'Ambassade du Congo en RDC), est passé sous la juridiction de l'Ambassade du Congo à Kigali, au Rwanda. L'ambassadeur Guy Nestor Itoua est donc le premier ambassadeur du Congo au Burundi issu de ce nouveau découpage.

« C'est un privilège et un honneur d'accomplir un acte hautement solennel à cet important niveau de responsabilité qui me permet désormais de travailler étroitement avec le gouvernement burundais, avec les filles et fils du Burundi, dans l'intérêt du renforcement et du développement des relations entre nos deux pays », a souligné l'ambassadeur Itoua.

« C'est donc une mission importante, un défi, pour la dynamisation des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo-Brazzaville et le Burundi ». La diplomatie économique sera au centre de l'action du diplomate Itoua. « Mon mandat sera mené, évidemment, sous le signe de la diplomatie économique, surtout à cette ère où la création du marché unique africain est appelée de tous leurs vœux par les dirigeants du continent », soutient-il. Par ailleurs, Son excellence Guy Nestor Itoua a pris part le mercredi 8 février, à la cérémonie d'échange de vœux du président Nkurunziza avec le corps diplomatique accrédité au Burundi.

Les présidents Denis Sassou Nguesso et Pierre Nkurunziza, s'étaient engagés pour le renforcement du rapprochement entre le Congo et le Burundi lors de la visite officielle effectuée, du 26 au 28 juillet 2013 de ce pays par le chef d' Etat congolais. À cette occasion, les deux personnalités avaient passé en revue les questions de coopération bilatérale, de paix et de sécurité en Afrique centrale et au niveau international.

Ils avaient déclaré que « ce rapprochement devrait faciliter la mise en œuvre des engagements pris antérieurement en rapport avec la coopération entre les deux pays, notamment dans les secteurs de l'agriculture et du commerce ». Il avait d'ailleurs été projeté la tenue de la commission mixte Congo-Burundi, courant 2015. Au cours de cette visite du président Sassou N'Guesso, d'autres domaines de coopération avaient été retenus tels : le transport aérien; la libre circulation des personnes et des biens; l'élevage; la coopération dans le domaine du développement durable à travers le reboisement, ainsi que la coopération en matière de paix et sécurité.

Il reviendra à l'ambassadeur de mettre en musique tous ces axes de coopération pour le bien-être des relations entre les deux pays.

Le Congo et le Burundi entretiennent des relations diplomatiques depuis de longue date. L'accord qui institue la Commission mixte entre Brazzzaville et Bujumbura date du 20 octobre 1980.