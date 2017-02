Congo-Brazzaville: France - Collecte de fournitures scolaires au « Printemps Africain » de Sadema

Depuis deux ans, « nous assurons à ces jeunes un accompagnement à l'acquisition de connaissances et une alphabétisation d'une part, et, d'autre part, un apprentissage dans un métier adapté », indique le président de l'association.

À l'intention des donateurs, Sadema propose, entre autres, des activités socioculturelles autour de la solidarité internationale. Au programme : exposition de peinture ; tables rondes littéraires ; défilé de mode et surtout, une collecte de fournitures scolaires et culturelles.

Il s'agit d'une « Journée de collecte des fournitures scolaires et culturelles pour venir en aide au Centre d'accueil et d'apprentissage pour sourds-muets à Mouyondzi, au Congo Brazzaville », précise Gaston Arrauh Pinda Massala, président de l'association Sadema.

L'association Solidarité, aménagement et développement évolutifs de Mouyondzi et alentours(Sadema) invite les Congolais de l'extérieur et les amis du Congo à la collecte de fournitures scolaires au profit des enfants sourds-muets de Mouyondzi au Congo

